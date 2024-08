Fitch abaisse la note de crédit d'Israël à A, affirmant que la guerre pourrait durer "jusqu'en 2025"

L'agence de notation Fitch a annoncé dans la nuit de lundi à mardi une baisse de la note de crédit d'Israël à A avec une perspective négative. Cette décision s'explique par plusieurs facteurs liés à la situation actuelle du pays. Fitch justifie cette dégradation par la prolongation de la guerre, la crainte d'ouverture de nouveaux fronts et les dommages aux infrastructures qui en résultent. L'agence souligne également l'augmentation des dépenses de sécurité et s'inquiète de l'incapacité potentielle du gouvernement à prendre des décisions économiques cruciales.

Dans son communiqué, Fitch précise : "La polarisation politique, les besoins de la coalition et les exigences militaires pourraient retarder la convergence et constituer un risque pour les perspectives de l'entreprise."

En réaction, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a déclaré : "La baisse de la note suite à la guerre et aux risques géopolitiques qu'elle génère est naturelle. Nous adopterons un budget responsable qui continuera à soutenir tous les besoins de guerre sur le front et à l'arrière jusqu'à la victoire, tout en maintenant les cadres fiscaux et en promouvant les moteurs de croissance. Très rapidement, la note de crédit remontera également."

Le comptable général Yehali Rotenberg a également commenté les raisons invoquées par Fitch pour la baisse de la note de crédit : "L'économie israélienne est forte, innovante, diversifiée, avec des marchés financiers profonds et liquides, et elle saura faire face à tous les défis qui nous attendent." Il a appelé le gouvernement à promouvoir un budget national pour 2025 qui serait basé sur "un processus de reconstruction des réserves fiscales par une baisse progressive du ratio dette/PIB".

Des sources économiques estiment que la prolongation de la guerre et le développement du conflit direct avec l'Iran devraient inciter les agences de notation à pénaliser à nouveau Israël. Elles ont ajouté que le retard dans la préparation du budget de l'année prochaine et une éventuelle réouverture du budget de l'année en cours causeraient d'énormes dommages à l'image de l'économie israélienne aux yeux des acteurs internationaux.

Cette décision de Fitch fait suite à des baisses similaires par S&P en avril et Moody's plus tôt cette année, toutes deux citant les risques géopolitiques accrus pour Israël.