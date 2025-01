L'inflation israélienne recule plus que prévu en décembre

L'indice des prix à la consommation en Israël a surpris positivement en décembre avec une baisse de 0,3% par rapport à novembre, ramenant le taux d'inflation annuel à 3,2%, se rapprochant ainsi de l'objectif gouvernemental. Cette baisse dépasse les prévisions des analystes, même si les experts restent prudents quant à une possible baisse des taux d'intérêt.

Sur le marché immobilier, la situation reste tendue avec une hausse des prix des logements de 7,8% sur l'année. Les loyers ont également augmenté en décembre : +2,6% pour les renouvellements de baux et +4% pour les nouveaux contrats.

Dans le détail de l'indice des prix, les baisses les plus significatives concernent les fruits et légumes frais (-5,6%), la culture et les loisirs (-2%), ainsi que les chaussures et les transports (-0,8%). À l'inverse, l'alimentation (+4,3%) et le logement (+4,1%) ont connu des hausses importantes. Par région, le marché immobilier montre des disparités marquées : Haïfa enregistre la plus forte augmentation (+11,7%), suivie du Nord (+10,2%), de Tel-Aviv (+8,8%) et du Centre (+7,9%). Les économistes restent toutefois prudents pour janvier, anticipant l'impact des récentes hausses de prix et de la TVA qui ne seront visibles que dans le prochain indice.