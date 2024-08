La bourse de Tel-Aviv défie les tensions : ouverture en hausse malgré l'escalade sécuritaire

Contre toute attente, la Bourse de Tel-Aviv a ouvert en hausse ce lundi matin, malgré l'escalade des tensions sécuritaires dans la région. Les principaux indices boursiers affichent une progression notable, témoignant d'un optimisme surprenant des investisseurs face à la situation géopolitique actuelle.

Le TA-125, indice phare de la bourse israélienne, grimpe de 0,9%, tandis que le TA-35 gagne 0,85%. Les secteurs bancaire, immobilier et énergétique montrent également des signes de vigueur, avec des hausses respectives de 0,9%, 1,35% et 1,1%.

Yonatan Katz, économiste en chef chez Leader Capital Markets, explique cette réaction positive : "Les marchés sont tournés vers l'avenir et optimistes quant à l'absence d'une nouvelle escalade au nord après cet épisode. Ils sont particulièrement confiants concernant la probabilité d'un cessez-le-feu avec les progrès des négociations." Bien que le marché des changes soit fermé aujourd'hui, le dollar implicite indique une baisse de la monnaie américaine à 3,7002 shekels, par rapport au dernier taux officiel de 3,704 shekels fixé vendredi. Cependant, l'indice VTA35, considéré comme l'indicateur de la peur sur le marché israélien, bondit de plus de 15%, reflétant une certaine nervosité quant à la volatilité attendue pour les 30 prochains jours. Cette ouverture positive de la Bourse de Tel-Aviv, en apparente contradiction avec le contexte géopolitique tendu, souligne la complexité des marchés financiers et la capacité des investisseurs à se projeter au-delà des crises immédiates.