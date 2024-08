Attentat terroriste contre la synagogue de la Grande-Motte : Un suspect radicalisé mis en examen

Une attaque contre la synagogue Beth Yaacov de La Grande Motte, station balnéaire méditerranéenne, a secoué la France le week-end dernier. Un homme de 33 ans, identifié par les initiales EHK, fait désormais face à des accusations de terrorisme pour cet acte qui a également blessé un policier.

Le suspect, un ressortissant algérien résidant en France, aurait longtemps nourri des sentiments antisémites avant de passer à l'acte. Selon les procureurs, il se serait radicalisé ces derniers mois, exprimant même le désir de combattre à Gaza. Dans les semaines précédant l'attaque, il aurait effectué des recherches sur Internet concernant les synagogues de la région, les fêtes juives et les pratiques du Shabbat, démontrant une préparation minutieuse de son acte.

Le jour de l'attaque, EHK se serait rendu seul à la synagogue, armé d'un pistolet, de bouteilles en plastique remplies de carburant et d'une hache sur laquelle il avait inscrit des messages concernant la Palestine, Gaza et le "sang musulman". Lors de son interrogatoire, il a admis avoir agi en soutien à la cause palestinienne, tout en affirmant n'avoir eu aucune intention homicide, mais simplement celle d'effrayer.

Les procureurs ont requis sa mise en détention provisoire et cherchent à le poursuivre pour tentative de meurtre et incendie volontaire commis pour des motifs raciaux ou religieux, ainsi que pour violence armée contre les forces de l'ordre. Deux autres personnes soupçonnées de lui avoir apporté leur aide font également l'objet de poursuites potentielles. Cette attaque a suscité une vive émotion en France. Le Premier ministre par intérim, Gabriel Attal, s'est rendu sur place, déclarant : "Une fois de plus, des Juifs français ont été pris pour cible et attaqués en raison de leurs croyances. Nous sommes indignés et révoltés." Cet incident met en lumière la persistance de l'antisémitisme en France et les défis auxquels le pays est confronté pour protéger sa communauté juive. Il soulève également des questions sur la radicalisation et l'impact du conflit israélo-palestinien sur les communautés en France. Les autorités françaises réaffirment leur détermination à lutter contre toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme, tout en appelant à la vigilance et à l'unité face à ces menaces qui visent à diviser la société.