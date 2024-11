France : Emmanuel Macron annonce la panthéonisation de l’historien Marc Bloch

Le président Emmanuel Macron a annoncé samedi à Strasbourg la panthéonisation prochaine de Marc Bloch, éminent historien et figure de la Résistance, qu'il a qualifié d'"homme des Lumières dans l'armée des ombres". Cette décision honore la mémoire d'un intellectuel engagé, assassiné par la Gestapo en 1944.

Né en 1886 à Lyon dans une famille juive alsacienne, Marc Bloch a profondément marqué l'historiographie française. Co-fondateur avec Lucien Febvre de l'école des Annales en 1929, il a révolutionné la méthode historique en introduisant une approche novatrice qui combine histoire économique, sociale et des mentalités. Ses ouvrages majeurs, notamment "Les Rois thaumaturges" (1924) et "La Société féodale" (1939-1940), demeurent des références incontournables. Professeur à la Sorbonne puis à Strasbourg, Marc Bloch, malgré les lois antisémites de Vichy qui l'excluent de l'enseignement en raison de ses origines juives, s'engage volontairement dans l'armée française en 1939, malgré son âge avancé. Son parcours illustre le destin tragique de nombreux intellectuels juifs français pendant l'Occupation : patriote et résistant, il refuse l'exil que son statut universitaire aurait pu lui permettre et choisit de rester combattre en France. Son entrée au Panthéon, aux côtés d'autres grandes figures de la Nation comme Victor Hugo, Marie Curie ou Jean Moulin, reconnaît non seulement son apport intellectuel majeur mais aussi son engagement pour la liberté et contre le nazisme. Dans son dernier ouvrage, "L'Étrange Défaite", écrit en 1940 et publié à titre posthume, il livre une analyse lucide de la défaite française tout en appelant à la résistance. Cette panthéonisation symbolise l'hommage de la République à un homme qui incarna l'alliance de la pensée et de l'action, du savoir et de l'engagement, jusqu'au sacrifice suprême pour la France.