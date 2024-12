France : Le gouvernement Barnier renversé par une motion de censure historique

Dans un événement sans précédent depuis plus de 60 ans, l'Assemblée nationale française a adopté mercredi une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, en poste depuis seulement trois mois. Cette motion, initiée par la gauche radicale, a reçu le soutien crucial du parti de Marine Le Pen, provoquant une crise politique majeure.

Pour la première fois depuis 1962, une motion de censure a réussi à renverser un gouvernement en exercice, grâce à une alliance circonstancielle entre la gauche radicale et le Rassemblement National. Ce vote historique marque un tournant dans la vie politique française et plonge le pays dans une période d'incertitude.

Suite à ce vote, la gauche radicale a immédiatement appelé le président Emmanuel Macron à démissionner. Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de La France Insoumise (LFI), a exigé des "élections présidentielles anticipées" pour résoudre cette crise politique qui s'aggrave. Face à cette situation exceptionnelle, Emmanuel Macron s'adressera aux Français jeudi à 20 heures. Cette intervention très attendue devrait clarifier la stratégie du président pour sortir de cette crise institutionnelle majeure. Ce vote historique soulève des questions fondamentales sur la stabilité des institutions de la Ve République et la capacité du président Macron à gouverner efficacement face à une opposition parlementaire de plus en plus hostile. La suite des événements dépendra largement des décisions que prendra le chef de l'État dans les prochaines heures.