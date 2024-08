France : une femme de confession juive menacée par un homme armé d'un couteau à Charenton-le-Pont

Un incident à caractère antisémite s'est produit à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, le dimanche 25 août, selon des informations rapportées par BFMTV.

D'après le média, une femme a contacté la police en début de soirée après avoir été approchée par un individu armé d'un couteau. L'homme aurait tenté d'extorquer de l'argent à la riveraine, s'enquérant de sa religion et déclarant que son arme était destinée à "tuer des Juifs". Effrayée, la victime aurait menti sur sa confession.

Plus tard dans la soirée, des agents de sécurité d'une communauté juive ont signalé la présence d'un homme armé près d'une synagogue. Les forces de l'ordre l'ont rapidement appréhendé, découvrant un second couteau en sa possession. Le parquet de Créteil, contacté par BFMTV, a confirmé l'ouverture d'une enquête en flagrance pour "menaces de mort en raison de la religion" et "port d'arme de catégorie D". L'investigation, confiée à la police judiciaire, inclut également la découverte d'un couteau planté dans un arbre face à des commerces casher.

Ces événements soulèvent de vives inquiétudes quant à la sécurité de la communauté juive dans la région.