Jeu vidéo sur le 7 octobre : les autorités françaises désactivent le lien du téléchargement

Le ministère de l'Intérieur français annonce avoir obtenu la désactivation du lien de téléchargement d'un jeu vidéo faisant l'apologie des attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Une intervention rapide saluée par le ministre Bruno Retailleau qui affirme la politique de "ne rien laisser passer".

Ce jeu, développé par un groupe pro-Hamas, mettait en scène les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, permettant aux joueurs de reproduire les actes commis lors de cette journée où 1200 personnes ont été tuées et plus de 240 prises en otage. La diffusion de ce contenu constituait une infraction à la législation française sur l'apologie du terrorisme, passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Cette action s'inscrit dans une politique plus large de lutte contre la propagande terroriste en ligne, particulièrement active depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Plusieurs autres pays, dont l'Allemagne et les États-Unis, ont également pris des mesures pour bloquer l'accès à ce jeu sur leurs territoires respectifs.

Cette intervention illustre la vigilance accrue des autorités françaises face à la multiplication des contenus faisant l'apologie du terrorisme sur internet, particulièrement dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.