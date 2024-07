JO de Paris : La France renforce sa sécurité face aux menaces d'ingérence étrangère

À trois jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a révélé des mesures de sécurité sans précédent. Environ 1 000 personnes soupçonnées de possible ingérence pour le compte de puissances étrangères ont été interdites d'accès aux Jeux Olympiques.

Dans le cadre d'un vaste dispositif de sécurité, près d'un million de contrôles d'antécédents ont été effectués sur les bénévoles, les travailleurs et autres personnes impliquées dans l'organisation des Jeux. Ces vérifications ont également concerné les demandeurs d'accréditations pour la zone de sécurité la plus stricte de Paris, le long des berges de la Seine, en vue de la cérémonie d'ouverture prévue vendredi sur le fleuve.

Au total, ces contrôles ont conduit à l'exclusion d'environ 5 000 personnes, dont 1 000 suspectées d'ingérence étrangère, selon Darmanin. "Nous pouvons parler d'espionnage", a-t-il précisé, pointant particulièrement du doigt des soupçons d'ingérence russe, sans pour autant exclure d'autres pays. "Nous sommes là pour nous assurer que le sport ne soit pas utilisé à des fins d'espionnage, de cyberattaques ou pour critiquer et parfois même mentir sur la France et les Français", a déclaré le ministre. Outre les cas d'ingérence étrangère, les contrôles ont également permis d'identifier et d'exclure des individus suspectés de radicalisation islamiste, d'extrémisme politique de gauche ou de droite, ainsi que des personnes ayant des antécédents criminels importants. Ces mesures s'inscrivent dans un contexte de vigilance accrue, alors que la France s'apprête à accueillir l'un des plus grands événements sportifs mondiaux. Les autorités françaises démontrent ainsi leur détermination à garantir la sécurité des athlètes et des spectateurs, tout en préservant l'intégrité de l'événement face aux menaces potentielles d'ingérence et de manipulation de l'information.