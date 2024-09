JO Paris 2024 : "trois attentats ont été déjoués", selon le procureur antiterroriste

Durant la période des Jeux olympiques et paralympiques, trois projets d’attentats ont été déjoués à Paris mais aussi à Saint-Étienne, a annoncé mercredi sur Franceinfo le procureur antiterroriste Olivier Christen. "Ceux qui ont projeté ces attentats ont été interpellés", a-t-il par ailleurs précisé.

Ces attaques visaient "des établissements type bars, autour du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne", "un autre groupe avait planifié des attaques contre des institutions et des représentants d'Israël à Paris", et enfin, "deux personnes originaires de Gironde qui avaient prévu de passer à l'attaque pendant les JO", a-t-il ajouté. "Tous ceux qui ont projeté ces attentats ont été interpellés, ça a conduit à cinq mises en examen", dont celle d'"un mineur", a affirmé Olivier Christen. Tous sont aujourd'hui incarcérés, a-t-il précisé. Outre la réponse judiciaire, le procureur a aussi évoqué la réponse administrative : "936 visites domiciliaires" en 2024, contre "153 en 2023".

La "menace jihadiste représente 80 % des procédures" diligentées par le Pnat, a-t-il rappelé, soulignant qu'"au premier semestre 2024, il y avait eu à peu près trois fois plus de procédures" de ce type que sur la même période en 2023. 'Daesh n'a pas disparu, et diffuse de la propagande qui a un impact sur la population", et notamment sur les mineurs qui y sont "très sensibles". Comme son prédécesseur Jean-François Ricard à la tête du Pnat, il a insisté sur le "rajeunissement très notable des personnes mises en cause dans les faits de terrorisme".