Macron refuse de nommer Castets à Matignon, le Nouveau front populaire dénonce un déni de démocratie

Après une première série de consultations, Emmanuel Macron a écarté l’idée de nommer Lucie Castets à Matignon et refusé l’option d’un gouvernement du Nouveau Front populaire. Le président de la République a annoncé lancé de nouvelles consultations, affirmant que la France "avait besoin de stabilité institutionnelle" et que "la gauche ne pourrait pas obtenir un vote de confiance au parlement". La France insoumise, qui a proposé Lucie Castets comme candidate au poste de Premier ministre, a appelé en réponse à des manifestations de rue et à la destitution de M. Macron. Le Nouveau front populaire refuse de participer à de nouvelles consultations.

Le président a déclaré qu'il entamerait de nouvelles consultations avec les chefs de parti mardi, et a exhorté la gauche à coopérer avec les autres forces politiques.

Aucun groupe n'a réussi à obtenir la majorité lors des élections, le NFP gagnant plus de 190 sièges, l'alliance centriste Ensemble de M. Macron 160 et le Rassemblement National (RN) d'extrême droite 140. "Ma responsabilité est que le pays ne soit ni bloqué ni affaibli", indique la déclaration d'Emmanuel Macron. "Le Parti Socialiste, les Verts et les Communistes n'ont pas encore proposé de moyens de coopérer avec d'autres forces politiques. C'est maintenant à eux de le faire", a-t-il ajouté. Parmi les autres noms évoqués dans les cercles politiques figurent l'ancien ministre socialiste de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, des Républicains.