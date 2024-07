Marine Le Pen promet de s'opposer à l'envoi de troupes françaises en Ukraine en cas de victoire

À l'approche des élections législatives, le soutien de la France à l'Ukraine pourrait connaître un tournant décisif si l'extrême droite accède au pouvoir, alors même que Kiev perd du terrain face à la Russie.

Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement National (RN), a accordé jeudi une interview à Christine Amanpour de CNN, dans laquelle elle expose sa vision pour la France. Elle y affirme notamment "qu'un Premier ministre issu de son parti bloquerait l'utilisation d'armes françaises à longue portée par l'Ukraine contre la Russie et s'opposerait à tout déploiement de troupes françaises en Ukraine", une idée évoquée par Emmanuel Macron: "Le Premier ministre aura le dernier mot. Si Macron veut envoyer des troupes en Ukraine et que le Premier ministre s'y oppose, aucun soldat français ne partira," a-t-elle déclaré.

Pointée du doigt depuis de nombreuses années pour ses liens avec la Russie, Marine Le Pen s'était, sur TF1, agacée après un tweet d'Andreï Nastasine, directeur adjoint du département de l'information et de la presse du Kremlin, la félicitant pour le résultat des élections. "Le peuple français recherche une politique étrangère souveraine qui serve ses intérêts nationaux et une rupture avec le diktat de Washington et de Bruxelles", avait écrit le compte officiel du gouvernement russe accompagné d'une photo de Marine Le Pen.

Marine Le Pen, interrogée sur l'appel à faire barrage au RN de Kilian MBappé, a rétorqué : "Que des personnalités qui gagnent des millions, voire des milliards d'euros par an se permettent d'expliquer à des gens qui gagnent 1500 euros par mois comment voter me laisse perplexe".

Enfin, elle a rejeté les mots "extrême droite" pour qualifier le Rassemblement national : "Je conteste formellement ce terme d'extrême droite qui, dans votre pays, fait référence à des groupuscules extrêmement radicaux et violents. L'équivalent de ce que nous sommes aux États-Unis, c'est entre le centre droit et le centre gauche."