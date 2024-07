Voter depuis Israël pour le second tour des législatives françaises : les adresses

Le second tour des élections législatives anticipées se déroule aujourd'hui, 7 juillet, dans toute la France et aussi dans le monde pour les Français résidant à l'étranger. Si le vote électronique est clos depuis jeudi, les bureaux de vote sont eux ouverts jusque 19h. Pour ce second tour, dans cette 8e circonscription des Français de l’étranger, Meyer Habib, candidat LR (35,58 % des voix au premier tour) affrontera Caroline Yadan (Ensemble, 24,18 %).

Pour voter :

À Tel Aviv (8h à 19h) :

Centre mondial de la WIZO

38 boulevard David Hamelech, Tel Aviv

À Haïfa (8h à 18h) :

Beit Aba Khushi

71 rue Aba Hillel Silver, Haifa

À Netanya (8h à 19h) :

Beit Kéhilot

2 rue Solomon Moshe Yoël, Netanya

À Ashdod (8h à 19h) :

Matnass Safra - Ezor Youd Beth

4 rue AV, Ashdod

À Beer Sheva (8h à 18h) :

Merkaz Hamorim

85 boulevard Rager, Beer Sheva

À Eilat (8h à 18h) :

Campus Universitaire Ben Gourion

162 rue Hatmarim, Eilat

À Jérusalem :

Consulat général de France – 1 bureau de vote

5, rue Paul Emile BOTTA – Jérusalem

(Pour les localités de Agan Haayalot, Alon Shvut, Beit El, Beit Horon, Betar Illit, Dolev, Efrat, Elazaar, Ganei, Geva Binyamin, Givat Zeev, Giv’On Hahadasha, Gush Etzion, Har Adar, Har Shmuel, Horesh Yaron, Kfatr Ezion, Kokhav Yaakov, Lapid, Ma’Ale Michmash, Matityahu, Mevo Horon, Modi’in Illit, Naale, Nahliel, Ofra, Psagot, Rimomim, Shilat)

Ou

Au Lycée français – 5 bureaux de vote

66, rue Ha-Nevi’im Street 66 – Jérusalem

Pour toutes les autres localités non mentionnées ci-dessus, dont Jérusalem,

2/ À Ramallah :

A Ramallah

Institut Français – Antenne de Ramallah

Haifa Al-Salam Street – Ramallah

Pour les localités de Al-Bireh, Bayt Jala, Bethleem, Hebron, Jenine, Jericho, Naplouse, Ramallah, Tulakare

Pour voter, vous devrez justifier de votre identité en présentant l’un des documents suivants :

• une carte nationale d’identité française, en cours de validité ou périmée ;

• un passeport français, en cours de validité ou périmé ;

• tout autre document officiel* français, en cours de validité ;

• une carte d’inscription consulaire ;

• tout document officiel* en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).