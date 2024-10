Kamala Harris accuse Donald Trump de cacher son réel état de santé aux Américains

La candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Kamala Harris, accuse le candidat républicain Donald Trump de "manque de transparence" concernant son dossier médical et l'exhorte à le rendre public.

Harris a dévoilé son propre dossier médical, qui atteste qu'elle est "en excellente santé" et apte à assumer la présidence. Dans le même temps, la vice-présidente Biden a insinué que son adversaire républicain "ne veut pas que le peuple américain sache s'il est apte ou non à être président". Le porte-parole de la campagne de Harris a lancé sur les réseaux sociaux : "À ton tour, Donald Trump".

L'équipe de l'ancien président a répondu à ces accusations en déclarant : "Son médecin affirme qu'il est en parfaite et excellente santé". Pour l'instant, Trump s'est contenté d'une déclaration sans publier ses dossiers médicaux.

La santé de Trump, 78 ans, est sous le microscope de l'électorat démocrate américain - tout comme la capacité de Biden était remise en question avant qu'il ne se retire de la course. S'il est réélu président en novembre prochain, Trump terminera son second mandat en tant que président en exercice le plus âgé de l'histoire des États-Unis, à 82 ans. Trump partagerait ce record avec Biden, qui aura le même âge à la fin de son mandat en janvier.

À un mois et demi des élections américaines, les sondages nationaux donnent Harris légèrement en tête face à Trump, mais les chiffres dans les États décisifs sont très serrés.

