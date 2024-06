Appel au licenciement d'un haut responsable de la Maison Blanche qui avait tweeté "la fin de l'occupation de la Palestine"

Tyler Cherry, récemment nommé nouveau directeur de la communication dans l'administration du président américain Joe Biden, s'est vu contraint de clarifier d'anciens tweets ayant suscité une vive polémique. Ces messages controversés, publiés initialement sur son compte Twitter (aujourd'hui X) en 2014, ont refait surface peu après l'annonce de sa promotion à la Maison Blanche. Parmi les tweets rediffusés, on trouve des commentaires sur l'équité dans l'utilisation des pronoms, des critiques envers les débats familiaux, le racisme systémique et la brutalité policière, ainsi que des appels à l'abolition de l'ICE (service d'immigration et des douanes).

Cependant, un tweet en particulier a attiré l'attention : publié le 25 juillet 2014, pendant l'opération "Bordure protectrice", il évoquait de "boire dans les bars pour célébrer la fin de l'occupation de la Palestine". Les tweets ont été supprimés, mais des captures d'écran ont circulé, poussant l'organisation StopAntisemitism à demander le licenciement immédiat de Cherry. Liora Rez, fondatrice de l'organisation, a exprimé son espoir que ce soit "le recrutement et le licenciement le plus rapide de l'administration Biden à ce jour".

Face à ces critiques, Cherry a réagi sur les réseaux sociaux, sans pour autant s'excuser : "Les anciens posts sur les réseaux sociaux datant de ma jeunesse ne reflètent pas mes opinions actuelles. Point final. Je soutiens l'agenda de cette administration et je continuerai mon travail de communication axé sur nos politiques climatiques et environnementales." L'administration Biden a exprimé son soutien à Cherry et Andrew Bates, porte-parole adjoint principal de la Maison Blanche, a déclaré à Fox News qu'ils étaient "très fiers d'avoir Tyler dans l'équipe".

L'année dernière, la Maison Blanche avait déjà apporté son soutien à Cherry lors d'un incident différent. Le groupe controversé "Libs of TikTok", géré par l'influenceuse ultra-orthodoxe Chaya Raichik, avait ciblé Cherry en raison de son orientation sexuelle. Face à cette attaque, un porte-parole de la Maison Blanche avait déclaré : "Il est inacceptable de stigmatiser quelqu'un simplement pour ce qu'il est. C'est un acte cruel. Tyler est un membre inestimable de notre équipe, qui continue à fournir des services essentiels pour le Département de l'Intérieur et le peuple américain", avait-il ajouté.