Joe Biden affirme qu'il se "retirerait de la course à la présidentielle, si un médecin lui signalait un problème"

Dans une interview diffusée mercredi, le président Biden a évoqué la possibilité de reconsidérer sa candidature à la présidence si un médecin lui signalait directement un problème de santé majeur.

Lors d'un entretien avec Ed Gordon de BET News, Biden a été interrogé sur les facteurs qui pourraient l'amener à se retirer de la course. Il a répondu : "Si je développais un problème médical particulier, ou si des médecins venaient me dire que j'ai tel ou tel problème de santé", selon un bref extrait publié par la chaîne.

Jusqu'à présent, Biden a constamment affirmé qu'aucun de ses médecins ne lui avait signalé de problème de santé grave. En février, après l'examen médical du président, le Dr Kevin O'Connor, médecin de la Maison Blanche, a déclaré que Biden est "un homme de 81 ans en bonne santé, actif et vigoureux, qui reste pleinement capable d'assumer les fonctions présidentielles".

AP Photo

Dans cette même interview, Biden a révélé pour la première fois qu'il avait initialement envisagé de "passer à autre chose" après la présidence et de "transmettre le flambeau". Cependant, il a finalement décidé de se représenter, convaincu que sa "sagesse" et son expérience pourraient contribuer à apaiser les divisions croissantes au sein du pays. Depuis sa performance largement décriée lors du débat contre Trump le 28 juin dernier, Biden, de l'avis de tous confus et "ailleurs", est pressé par un parti de camp démocrate de jeter l'éponge pour ne pas offrir la victoire à son adversaire.

AP Photo/Susan Walsh

Selon CNN, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré en privé aujourd'hui au président des États-Unis, que les sondages montrent qu'il ne peut pas battre Donald Trump et qu'il risque de ruiner les chances du parti de remporter la Chambre des représentants en novembre, s'il continue de chercher à obtenir un deuxième mandat. En cas de défection, sa vice-présidente, Kamala Harris, semble la mieux placée pour le remplacer.