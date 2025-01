Brésil : derrière le sauvetage du soldat israélien accusé de crimes de guerre, le fils de l'ancien président Bolsonaro

Yuval Vagdani, un soldat israélien accusé de crimes de guerre au Brésil, est retourné en Israël ce mercredi, après l'abandon des poursuites à son encontre. Les accusations, qui sont détaillées dans une plainte de plus de 500 pages, faisaient état de son implication dans la destruction d'immeubles résidentiels à Gaza en novembre dernier, à l'aide d'explosifs. A l'origine de la plainte, la Fondation Hind Rajab une organisation pro-palestinienne qui œuvre pour la poursuite des soldats israéliens à l'international, et qui affirmait que les bâtiments en question servaient d'abri à des Palestiniens déplacés.

Cependant, cette plainte a finalement été rejetée par les autorités brésiliennes, suite à une campagne conjointe menée par le ministère israélien de la Diaspora et Eduardo Bolsonaro, membre de la Chambre des députés du Brésil et fils de l'ex-président Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro a expliqué en détails son rôle dans cette affaire au quotidien Maariv. "Janvier est généralement une période de vacances pour nous, parlementaires. Je passe ce temps avec ma famille", raconte-t-il. "Lorsque j'ai vu l'attaque en ligne contre le soldat israélien, j'ai filmé une vidéo de soutien, spontanée, depuis chez moi, et je l'ai postée sur mes réseaux sociaux." Avec ses 13 millions de followers sur Instagram et X, Bolsonaro a rapidement pris les devants pour dénoncer ce qu'il considérait comme une persécution injustifiée.

Ce soutien a pris une tournure inattendue lorsqu'il a reçu un appel du ministre israélien de la Diaspora, Amichai Shikli, qui lui a révélé des informations sensibles. "Ce n'était pas l'ambassade, mais bien le ministre qui m'appelait", raconte Bolsonaro. Ce dernier a expliqué que la Fondation Hind Rajab était désormais perçue comme une organisation liée à des groupes terroristes, notamment en raison de ses liens avec le Hezbollah, actif en Amérique latine et au Brésil."

Sous la pression des réseaux sociaux et des actions menées par Bolsonaro, la situation a évolué rapidement. "Nous avons lancé une contre-attaque virtuelle, et la police fédérale brésilienne a demandé à un juge de reconsidérer le dossier", précise Bolsonaro. L'enquête a été fermée, éliminant toute possibilité d'arrestation pour Yuval Vagdani.

Interrogé sur la sécurité des Israéliens ayant servi dans Tsahal et envisageant de visiter le Brésil, Eduardo Bolsonaro a assuré que ce genre d'incident ne devrait pas décourager les soldats israéliens de venir dans le pays. "Cet épisode a été largement couvert dans les médias brésiliens et latino-américains, et il aura un impact sur la manière dont les juges brésiliens traiteront les plaintes similaires à l'avenir", a-t-il conclu.