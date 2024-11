Canada : Une chaîne de cafés rompt avec une franchisée après un salut nazi lors d'une manifestation anti-israélienne

La chaîne de cafés canadienne Second Cup a annoncé samedi avoir mis fin à sa relation commerciale avec une propriétaire de franchise filmée en train de faire un salut nazi et d'appeler à la "Solution finale" lors d'une manifestation anti-israélienne à Montréal. La manifestante, identifiée comme Mai Abdullhadi, possédait deux franchises Second Cup situées à l'Hôpital général juif de Montréal. Elle a été filmée jeudi faisant un salut nazi et scandant "La Solution finale arrive pour vous, la Solution finale", lors d'une manifestation qui s'inscrivait dans une vague de protestations pro-palestiniennes dans la ville.

https://x.com/i/web/status/1860570926322012526 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Second Cup a une tolérance zéro pour les discours de haine", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. "Les actions de cette franchisée constituent non seulement une violation de notre accord de franchise, mais elles violent également les valeurs d'inclusion et de communauté que nous défendons chez Second Cup." L'entreprise continuera à payer le personnel et prévoit de rouvrir sous une nouvelle direction.

Les manifestations à Montréal ont débuté en opposition à une conférence de l'OTAN dans le centre-ville. Selon les médias canadiens, les manifestants ont brisé des vitres, brûlé des véhicules, attaqué des policiers, lancé des bombes fumigènes et des feux d'artifice, et même brûlé une effigie du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a condamné la manifestation : "Ce que nous avons vu dans les rues de Montréal hier soir était consternant. Les actes d'antisémitisme, d'intimidation et de violence doivent être condamnés partout où nous les voyons."

Le Centre pour Israël et les Affaires juives, une organisation faîtière juive canadienne, a qualifié les protestations de "démonstration terrifiante de violence, de haine et d'anarchie" et a appelé les dirigeants canadiens à faire davantage pour lutter contre l'antisémitisme.