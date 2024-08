Convention démocrate : le parti réitère son soutien à Israël, Biden affirme que la guerre à Gaza doit cessez "maintenant"

La Convention nationale démocrate, qui s'est ouverte lundi à Chicago, a été marquée par l'adoption d'une plateforme réaffirmant le soutien "inébranlable" du parti à la sécurité d'Israël, ainsi que par le discours du président Joe Biden abordant le conflit à Gaza. Les délégués démocrates ont adopté à l'unanimité, par un vote à main levée, la plateforme du parti incluant cet engagement envers Israël. Aucune voix d'opposition n'a été entendue lors du vote, malgré les efforts antérieurs de quelques activistes pro-palestiniens pour inclure un embargo sur les armes à destination d'Israël. L'adoption de la plateforme a été suivie d'acclamations enthousiastes des milliers de délégués présents, scandant "USA, USA, USA!".

Dans son discours d'ouverture, le président Biden a abordé la situation à Gaza, affirmant travailler "jour et nuit" pour mettre fin au conflit. Il a mis en avant la dernière proposition de compromis soumise par les États-Unis à Israël et au Hamas vendredi dernier. "Nous travaillons sans relâche pour réunir les otages avec leurs familles, acheminer l'aide humanitaire et alimentaire à Gaza, mettre fin aux souffrances des civils palestiniens et, enfin, obtenir un cessez-le-feu et terminer cette guerre", a-t-il déclaré avec emphase.

Biden a également reconnu les milliers de manifestants anti-Israël qui avaient protesté plus tôt devant le centre de convention, admettant qu'ils "avaient raison sur un point". Il a souligné que "beaucoup de civils innocents sont tués des deux côtés".

Malgré cette reconnaissance, le discours du président a été brièvement perturbé par quelques manifestants anti-Israël. Assis dans les gradins supérieurs du United Center, ils ont déployé une bannière portant l'inscription "Arrêtez d'armer Israël". La tentative a rapidement été maîtrisée : les lumières au-dessus de la section ont été éteintes et la bannière a été arrachée. Des membres de l'audience ont réagi en scandant "Nous aimons Joe", mais le discours de Biden s'est poursuivi sans interruption.