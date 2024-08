Des milliers de pro-palestiniens défient Kamala Harris à Chicago

À l'approche de la Convention Nationale Démocrate (DNC), Chicago est devenue l'épicentre d'une confrontation politique majeure. Des milliers de manifestants pro-palestiniens ont envahi Union Park, brandissant des drapeaux palestiniens et arborant des keffiehs, dans une démonstration de force qui menace de fracturer la base électorale démocrate.

Cette "Marche sur la DNC", comme l'ont baptisée ses organisateurs, vise à mettre la vice-présidente Kamala Harris face à ses responsabilités. Leur revendication principale : un embargo sur les armes contre Israël, une position que le bureau de Harris rejette catégoriquement. Le fossé entre les manifestants et l'establishment démocrate se creuse dangereusement. Fay, une Américaine d'origine palestinienne venue de Cleveland, résume le sentiment général : "Il n'y a aucune différence entre Trump, Biden et Harris. Ils sont tous sionistes." Plus provocateur encore, elle qualifie le Hamas de "combattants de la liberté", rejetant l'étiquette de groupe terroriste.

Cette radicalisation du discours inquiète. Lorsqu'on évoque la menace d'une présidence Trump, connue pour son soutien inconditionnel à Israël, Fay rétorque : "Que peut-il y avoir de pire qu'un génocide ?" Cependant, toutes les voix ne sont pas aussi tranchées. Julia, 30 ans, de Chicago, représente une minorité qui penche encore pour Harris. "Elle créerait au moins un débat", espère-t-elle, tout en reconnaissant que le risque d'une présidence Trump est trop élevé pour s'abstenir.

Cette manifestation met en lumière le dilemme auquel font face les démocrates : comment concilier leur soutien traditionnel à Israël avec les demandes croissantes de justice pour les Palestiniens au sein de leur base ? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l'issue de la prochaine élection présidentielle.

Alors que la marche se dirige vers le centre de conférence lourdement sécurisé où se tiendra la DNC, une chose est claire : le Parti Démocrate est à un carrefour. La manière dont il naviguera cette crise pourrait redéfinir non seulement sa politique étrangère, mais aussi son identité même en tant que parti.