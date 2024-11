États-Unis : Trump et Biden se rencontrent pour préparer la transition présidentielle

Dans une démonstration de tradition démocratique, le président sortant Joe Biden a reçu mercredi son successeur Donald Trump dans le Bureau ovale, marquant officiellement le début de la transition présidentielle avant l'investiture de janvier prochain.

Cette rencontre, la première depuis leur débat tendu de juin dernier, symbolise un changement significatif dans la dynamique politique américaine. "Je m'attends à une transition en douceur", a déclaré Biden, 81 ans, en accueillant son successeur. Trump, 78 ans, a répondu sur un ton conciliant : "La politique est dure et souvent peu agréable, mais aujourd'hui c'est un bon jour, et j'apprécie vraiment cela."

Le contexte de cette transition est particulièrement chargé. Biden, qui s'était initialement présenté contre Trump avant de se retirer de la course au profit de sa vice-présidente Kamala Harris, avait régulièrement présenté son successeur comme une menace pour la démocratie. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a souligné l'attachement de Biden aux traditions institutionnelles : "Il croit aux normes, à nos institutions, il croit en une transition pacifique du pouvoir." Cependant, des obstacles pratiques subsistent. Selon Reuters, l'équipe de Trump, bien qu'ayant déjà annoncé plusieurs membres du futur cabinet, n'a pas encore signé les accords nécessaires pour accéder aux bureaux gouvernementaux, aux équipements et aux informations essentielles pour la transition. Les préparatifs de l'investiture du 20 janvier sont déjà visibles à l'extérieur de la Maison Blanche, où la construction des tribunes pour les invités VIP a commencé. Le milliardaire Elon Musk devrait rejoindre Trump lors d'une prochaine réunion avec le président de la Chambre des représentants Mike Johnson et d'autres élus républicains. Cette transition marque un tournant majeur dans la politique américaine, intervenant après une campagne électorale qui a vu Biden se retirer suite à des inquiétudes croissantes concernant son âge, notamment après une performance jugée décevante lors du débat de juin. Sa vice-présidente Kamala Harris, devenue candidate démocrate, n'a pas réussi à empêcher le retour de Trump à la Maison Blanche.