Jamie Lee Curtis crée la polémique en comparant les incendies de Los Angeles à Gaza

Une nouvelle controverse a éclaté après que l'actrice américaine Jamie Lee Curtis a comparé les incendies dévastateurs qui ravagent Los Angeles à la situation à Gaza, lors d'une conférence jeudi pour son nouveau film "The Last Showgirl". Les propos de Curtis, notamment sa déclaration selon laquelle "tout Pacific Palisades ressemble à Gaza", ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant de vives réactions et condamnations.

https://x.com/i/web/status/1877536026559738320 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Je suis née et j'ai grandi dans la Cité des Anges [Los Angeles], et toute la Cité des Anges est en feu partout. La ville entière. Pacific Palisades a disparu", a déclaré Curtis au début de la séquence vidéo. "Ma maison est encore là ce soir, mais je vis dans un autre canyon", a-t-elle poursuivi, avant d'ajouter : "Mais tout Pacific Palisades ressemble, malheureusement, à Gaza ou à l'un de ces pays déchirés par la guerre où des choses terribles se sont produites."

Cette comparaison a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, certains internautes rappelant également le soutien passé de l'actrice à Israël. En octobre 2023, après les attaques du Hamas contre Israël, Curtis avait déjà fait l'objet d'une controverse lorsqu'elle avait publié un message de soutien à Israël accompagné d'une photo d'enfants palestiniens à Gaza, une erreur supposée qui l'avait conduite à supprimer sa publication.

La semaine dernière, lors de son passage dans l'émission "The Tonight Show", l'actrice avait déjà évoqué les incendies de Californie, les qualifiant de "catastrophe" et encourageant le public à soutenir les victimes des flammes.