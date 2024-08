Kamala Harris accepte l'investiture démocrate et s'engage à soutenir Israël

Kamala Harris a officiellement reçu l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de 2024 lors de la convention à Chicago. Dans un discours de 45 minutes, la vice-présidente a abordé la politique intérieure et étrangère, tout en critiquant son rival républicain Donald Trump. Harris a souligné son passé de procureure, promettant d'agir pour les citoyens en tant que présidente. "Je serai une présidente qui nous unit autour de nos idéaux les plus élevés. Une présidente qui dirige et écoute, une présidente réaliste et pragmatique", a-t-elle déclaré.

Concernant le conflit à Gaza, Harris a affirmé : "Le président Biden et moi travaillons sans relâche. C'est maintenant le moment de conclure un accord pour libérer les otages et obtenir un cessez-le-feu." Elle a réitéré son soutien à Israël : "Je veux être claire : je soutiendrai toujours le droit d'Israël à se défendre, et je veillerai toujours à ce qu'Israël ait la capacité de se défendre." Harris a ainsi promis de tout faire pour empêcher une répétition des événements du 7 octobre : "Le peuple d'Israël ne doit plus jamais faire face aux horreurs perpétrées par l'organisation terroriste Hamas, qui a commis des crimes odieux, y compris des viols horribles, contre des civils et des participants à un festival de musique."

Parallèlement, elle a reconnu la situation à Gaza : "Ce qui s'est passé à Gaza au cours des dix derniers mois est dévastateur. Tant de vies innocentes ont été perdues, des gens désespérés et affamés fuient encore et encore vers des refuges, et l'ampleur de la souffrance est déchirante."

Harris a vivement critiqué Trump, qualifiant son éventuel retour à la Maison Blanche de grave. "Pensez au chaos lorsqu'il était en fonction, et à son refus de reconnaître les résultats des élections", a-t-elle averti. Sur la politique intérieure, Harris s'est engagée à défendre le droit à l'avortement : "Quand le Congrès adoptera une loi rétablissant la liberté d'avortement, je la signerai avec fierté."

La convention s'est déroulée dans un contexte tendu, avec des manifestations pro-palestiniennes à l'extérieur du lieu de l'événement à Chicago.