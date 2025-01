L'incendie de Los Angeles serait d'origine humaine

L'incendie des Palisades, le plus important et le plus destructeur de l'histoire de Los Angeles, serait "d'origine humaine" selon un nouveau rapport cité par le Los Angeles Times. Les autorités enquêtant sur les causes du sinistre suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un accident. Le feu aurait démarré à proximité d'un point de vue connu sous le nom de Skull Rock sur le sentier de Temescal Ridge dans le quartier de Pacific Palisades. Cette zone est particulièrement fréquentée par les randonneurs et sert souvent de lieu de rassemblement pour les adolescents locaux, précisent les responsables de l'enquête.

Le brasier, qui fait rage depuis près d'une semaine, a déjà ravagé près de 12 000 hectares et détruit 5 000 structures. Les enquêteurs examinent un possible lien avec un petit incendie survenu au même endroit le soir du Nouvel An, apparemment causé par des feux d'artifice et rapidement maîtrisé.

"La popularité du lieu signifie qu'il est possible qu'un autre feu se soit déclenché dans la zone mardi avant de se transformer en l'incendie qui a détruit des milliers de bâtiments à travers Los Angeles", indiquent les sources citées par le Los Angeles Times.

Cette catastrophe intervient alors que la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, a récemment établi un parallèle controversé entre les incendies de Los Angeles et le conflit à Gaza, suscitant de vives réactions. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, elle avait suggéré que les deux situations étaient "les symptômes d'une même maladie : un système qui privilégie la conquête à la conservation".