La musique au cœur de la campagne présidentielle américaine

La bataille électorale américaine se joue aussi sur le terrain musical, illustrant la relation complexe entre politique et show-business. À quelques jours du scrutin, le contraste entre les deux camps n'a jamais été aussi marqué.

Le camp de Kamala Harris bénéficie d'un soutien massif de la communauté artistique. La candidate démocrate peut compter sur l'appui de stars internationales comme Beyoncé, dont le titre "Freedom" est devenu l'hymne officieux de sa campagne. Taylor Swift, Bruce Springsteen, Snoop Dogg et Eminem se sont également mobilisés en sa faveur, participant activement à ses meetings électoraux à travers le pays.

À l'opposé, Donald Trump fait face à une véritable fronde des artistes. Une longue liste de musiciens, incluant George Harrison (The Beatles), Guns N' Roses, Leonard Cohen, Prince, Céline Dion, Queen et les Rolling Stones, a intenté des actions en justice pour empêcher l'utilisation de leurs chansons lors des rassemblements républicains. Ces interdictions ne sont pas uniquement motivées par des questions de droits d'auteur, mais aussi par le refus d'être associés à la personnalité controversée de l'ancien président. Confronté à ces restrictions, le camp Trump s'est parfois montré récalcitrant. Si certains artistes, comme le chanteur des Village People, ont fini par céder, d'autres ont obtenu gain de cause devant les tribunaux. Aujourd'hui, les meetings de Trump se contentent souvent de musiques libres de droits, notamment des hymnes religieux, tandis que Harris peut puiser dans un vaste répertoire contemporain, soutenue par l'élite du show-business américain.