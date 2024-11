LIVE BLOG | Trump proche de la victoire avec une avance de 248 grands électeurs contre 216 pour Harris

Présidentielle américaine : Trump devance Harris dans le décompte des grands électeurs

Donald Trump prend l'avantage dans la course à la Maison-Blanche avec 230 grands électeurs contre 205 pour Kamala Harris, selon les projections des principaux médias américains. Pour remporter l'élection, l'un des candidats doit atteindre le seuil des 270 grands électeurs.

Le candidat républicain consolide sa base traditionnelle en remportant le Texas (40 électeurs) et la Floride (30 électeurs), deux États majeurs, ainsi que plusieurs États du Sud et du Midwest, dont l'Ohio (17 électeurs) et les deux Caroline (25 électeurs au total).

De son côté, Kamala Harris s'impose dans les bastions démocrates de la côte Ouest et du Nord-Est, notamment en Californie (54 électeurs) et à New York (28 électeurs). Elle remporte également plusieurs États de la Nouvelle-Angleterre et la région de Washington D.C.

Les résultats restent en attente dans plusieurs États clés qui pourraient déterminer l'issue finale du scrutin. Les projections sont établies sur la base d'au moins deux grands médias américains.