Lloyd Austin avertit des conséquences dévastatrices d'une guerre totale entre Israël et le Hezbollah

"Les provocations du Hezbollah menacent d'entraîner le Liban et Israël dans une guerre dont aucun des deux ne veut", a déclaré le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, en rencontrant son homologue israélien mercredi soir. Elle serait catastrophique pour le Liban et dévastatrice pour les citoyens des deux pays. "Une telle guerre serait dévastatrice pour le Liban, et catastrophique pour les citoyens des deux pays", a-t-il ajouté.

Lyod Austin a plaidé pour un règlement diplomatique du conflit, assurant que des solutions pouvaient encore être trouvées. Réaffirmant que le Hamas se devait d'accepter l'accord de trêve formulé par les Etats-Unis, le responsable américain a demandé à Israël d'intensifier ses efforts pour protéger la vie des civils à Gaza et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire.

Alors qu'auparavant, Washington estimait que le retour au calme à la frontière israélo-libanaise passerait obligatoirement par un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, il considère désormais que le passage à une troisième phase impliquant une diminution des combats face au Hamas pourrait suffire à apaiser les tensions avec le Hezbollah. Plus tôt cette semaine, le chef de l'armée américaine, le général Charles Brown, a averti que ses forces ne seraient pas en mesure d'aider Israël à se défendre dans une guerre totale avec le Hezbollah, comme elles l'ont fait face à l'attaque de missiles iraniens en avril, pointant que les missiles à courte portée de l'organisation chiite étaient autrement plus difficiles à intercepter. Le chef d'état-major interarmées a ajouté qu’une attaque militaire israélienne au Liban pourrait déclencher une réponse iranienne qui conduirait à une guerre généralisée.