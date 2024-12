Mort de Carter : Herzog salue le rôle de l'ancien président dans les accords de Camp David

Le président israélien Isaac Herzog a rendu hommage à l'ancien président américain Jimmy Carter, mettant en avant son rôle crucial dans la médiation des accords de paix de 1978 entre Israël et l'Égypte, les premiers conclus entre l'État hébreu et l'un de ses voisins arabes. "Ces dernières années, j'ai eu le plaisir de l'appeler et de le remercier pour ses efforts historiques visant à réunir deux grands dirigeants, Begin et Sadate, et à forger une paix entre Israël et l'Égypte qui reste un pilier de stabilité dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord", a déclaré Herzog.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également publié un bref message de condoléances, reflétant les tensions qui ont marqué les relations entre Jérusalem et l'ancien président américain, devenu par la suite un critique virulent d'Israël. "Nous nous souviendrons toujours du rôle du président Carter dans l'établissement du premier traité de paix israélo-arabe", a-t-il écrit sur X.

Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi a salué Carter comme un "symbole des efforts humanitaires", soulignant que "son rôle significatif dans la réalisation de l'accord de paix entre l'Égypte et Israël restera gravé dans les annales de l'histoire."

Le président américain Joe Biden a rendu un hommage appuyé à Carter, déclarant que le monde avait perdu un "leader, homme d'État et humanitaire extraordinaire". Il a appelé la jeunesse américaine à s'inspirer de son exemple : "Pour tous les jeunes de cette nation et pour quiconque cherche à comprendre ce que signifie vivre une vie utile et pleine de sens - étudiez Jimmy Carter, un homme de principe, de foi et d'humilité."