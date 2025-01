"Operation Shield" : Trump programme la plus grande expulsion d'immigrés de l'histoire américaine

Selon le New York Times, citant deux sources proches du dossier et des correspondances internes, l'administration Trump entrante prévoit de lancer des opérations d'immigration à Chicago dès la semaine prochaine, au lendemain de l'investiture. Cette initiative marquerait le début de ce que le président élu Donald Trump ambitionne comme la plus grande opération d'expulsion de l'histoire américaine.

Baptisée "Operation Shield" par les services de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), la campagne devrait débuter mardi, le lendemain de l'investiture de Trump, et se poursuivre jusqu'au lundi suivant. Toutefois, les dates restent susceptibles d'être modifiées.

L'ICE a demandé à des centaines d'agents de se porter volontaires pour participer à cette opération "post-investiture" ciblant les immigrés en situation irrégulière. L'agence prévoit notamment de déployer environ 150 agents à Chicago pour mener ces raids. Bien que l'ampleur exacte de l'opération reste indéterminée, elle se distingue des opérations habituelles de l'ICE par son envergure et sa symbolique politique, l'agence ayant explicitement lié cette initiative à la cérémonie d'investiture de Trump dans une communication interne adressée à l'ensemble de son personnel.