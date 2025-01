Suspicion de nouvel attentat terroriste aux États-Unis : une Tesla explose près de l'hôtel Trump à Las Vegas

Un véhicule Tesla Cybertruck a explosé devant l’hôtel Trump à Las Vegas, Nevada, tuant le conducteur et blessant sept autres personnes, mercredi soir. L'explosion a eu lieu en face du célèbre hôtel de l'homme d'affaires et président élu Donald Trump, dans un incident qui a immédiatement suscité des interrogations sur une possible attaque terroriste.

https://x.com/i/web/status/1874545024236433434 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon la chaîne ABC, les autorités locales ont ouvert une enquête sur l'explosion en considérant la piste terroriste. Cet incident pourrait être le deuxième attentat sur le sol américain en l’espace de 24 heures, après l'attaque à la voiture-bélier survenue à la Nouvelle-Orléans, qui a fait au moins 10 morts et 35 blessés. Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent les scènes de l'explosion, tant depuis l'intérieur de l'hôtel que de l’extérieur, où une violente déflagration a secoué le quartier. La police locale a confirmé que le conducteur du véhicule, un homme non encore identifié, a été tué sur le coup. D'autres personnes présentes dans les environs ont été blessées, dont des passants et des clients de l’hôtel. Les autorités ont également révélé que le véhicule, un modèle de Tesla très particulier, était « rempli de mortiers de type feu d'artifice », une information qui alimente davantage les spéculations sur un possible acte de terrorisme. Pour l'instant, l’enquête est à ses débuts et les enquêteurs n'ont pas confirmé si l'explosion était liée à un complot organisé ou à une attaque individuelle. Cependant, les autorités prennent l’incident très au sérieux, en raison de la nature violente de l'explosion et de la proximité d'un site de grande importance, l’hôtel Trump étant un symbole emblématique et un lieu de rassemblement de figures politiques et économiques. Elon Musk, le PDG de Tesla, a réagi à l'incident, affirmant que « toute l'équipe de direction de Tesla est en train d'enquêter sur l'événement ». Il a ajouté : « Nous n'avons jamais vu un tel incident avec l’un de nos véhicules. » De son côté, la police poursuit son investigation en analysant les preuves et en cherchant à établir si d'autres personnes sont impliquées.