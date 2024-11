Trump nomme Scott Bessent au poste de Secrétaire au Trésor

Le président élu Donald Trump a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la nomination de Scott Bessent, milliardaire et gestionnaire de fonds spéculatifs, au poste de Secrétaire au Trésor. Cette nomination devra être confirmée par le Sénat américain.

"Scott est hautement respecté comme l'un des investisseurs internationaux et stratèges géopolitiques et économiques les plus éminents au monde. Son histoire est celle du rêve américain", a déclaré Trump. "Scott soutiendra ma politique visant à stimuler la compétitivité américaine, à mettre fin aux déséquilibres commerciaux et aux pratiques déloyales, et à créer une économie axée sur la croissance, notamment grâce à notre future dominance énergétique mondiale", a-t-il ajouté.

Bessent, 62 ans, qui a conseillé Trump sur la politique économique pendant sa campagne, est le fondateur du fonds spéculatif Key Square Capital Management. Auparavant, il a été directeur des investissements chez Soros Fund Management, un fonds créé par le donateur démocrate George Soros. Dans ses nouvelles fonctions, il devra superviser un large portefeuille incluant le commerce international, la fiscalité, la régulation financière et les sanctions américaines.

Particulièrement actif durant la campagne de Trump, Bessent a organisé une levée de fonds en Caroline du Sud lors des primaires, alors que Trump était encore en compétition avec Nikki Haley. Sa vision économique tente de concilier le conservatisme traditionnel du marché libre avec le populisme de Trump. Il a notamment défendu l'utilisation des tarifs douaniers, l'outil économique privilégié de Trump, les considérant comme un levier de négociation commerciale et une source de revenus pour le gouvernement.

En ce qui concerne la politique internationale, Bessent sera responsable de la gestion des sanctions, notamment celles visant la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Dans une interview accordée au Financial Times en octobre, il a qualifié les tarifs douaniers de menace "maximaliste" pouvant être réduite lors des négociations avec les partenaires commerciaux. Il a également nié toute intention de dévaluer le dollar américain sous l'administration Trump.