Trump rejette l'idée d'un nouveau débat avec Harris avant les élections du 5 novembre

Le républicain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il ne participerait pas à un autre débat présidentiel contre sa rivale démocrate Kamala Harris avant l'élection du 5 novembre, alors que plusieurs sondages montrent qu'elle l'a battu.

"IL N'Y AURA PAS DE TROISIÈME DÉBAT !" a écrit l'ancien président sur son réseau social Truth Social, après avoir participé à un débat contre le président Joe Biden en juin et contre la vice-présidente Harris plus tôt cette semaine.

AP Photo/Alex Brandon

Au cours de 90 minutes enflammées, Kamala Harris avait fréquemment ébranlé l'ancien président via des attaques personnelles qui l'ont détourné de son message et ont fait monter la température de ce débat très attendu, selon de nombreux analystes. Ses attaques ciblées sur la taille des foules lors de ses rassemblements, sur son comportement lors de l'émeute du Capitole et sur les fonctionnaires qui ont servi dans son administration et qui sont devenus depuis des critiques virulents de sa campagne ont laissé Trump sur la défensive à plusieurs reprises.