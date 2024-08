28 pèlerins pakistanais périssent dans un accident de bus en Iran

Un accident de la route a coûté la vie à 28 pèlerins pakistanais mardi soir dans la province centrale de Yazd en Iran, rapportent les médias d'État iraniens.

Selon l'agence de presse officielle IRNA, citant un responsable local des urgences, 23 autres passagers ont été blessés, dont 14 grièvement. Le bus, qui transportait des fidèles se rendant en Irak, s'est renversé dans des circonstances encore non élucidées.

D'après l'agence Associated Press, ces pèlerins se dirigeaient vers l'Irak pour commémorer un saint chiite décédé au 7e siècle. Ce pèlerinage, particulièrement important pour les fidèles chiites, attire chaque année des milliers de croyants du monde entier. Cet accident soulève de nouveau des questions sur la sécurité routière en Iran, pays régulièrement touché par de graves accidents de la circulation. Les autorités iraniennes n'ont pas encore communiqué sur les causes précises de ce drame. Les services d'urgence sont mobilisés sur place pour prendre en charge les blessés et organiser le rapatriement des victimes. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.