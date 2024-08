Alerte maximale pour les Israéliens voyageant à l'étranger

Le Conseil de Sécurité Nationale israélien (NSC) a lancé un avertissement sans précédent à ses citoyens concernant les voyages internationaux.

Cette mise en garde intervient dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient, exacerbées par les récentes éliminations de hauts dirigeants du Hamas et du Hezbollah. Face aux menaces de représailles émanant de l'Iran et de ses alliés régionaux, le NSC recommande aux Israéliens de reconsidérer tout déplacement non essentiel à l'étranger. Pour ceux qui doivent impérativement voyager, la consigne est claire : éviter toute manifestation visible de leur identité juive ou israélienne. L'alerte met en garde contre des risques potentiels visant les intérêts israéliens et juifs à l'international, incluant les ambassades et les synagogues. Une liste de pays à haut risque a été établie, comprenant la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Iran, le Yémen, la Libye, l'Algérie, le Pakistan, l'Afghanistan et la Somalie. Les autorités conseillent même d'éviter les vols survolant ces territoires. Cette mesure exceptionnelle souligne la gravité de la situation et les craintes d'une escalade du conflit au-delà des frontières du Moyen-Orient. Elle témoigne également de l'appréhension des services de sécurité israéliens face à la possibilité d'attaques ciblées contre leurs ressortissants à l'étranger. Dans ce climat tendu, la vigilance est de mise pour la diaspora israélienne, rappelant que les répercussions du conflit en cours peuvent s'étendre bien au-delà de la région immédiate.