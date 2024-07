Canada : un père et son fils, qui préparaient une attaque au nom de l'EI, arrêtés pour terrorisme

Dans un coup de filet, les autorités canadiennes ont démantelé une cellule terroriste familiale à Toronto. Ahmed Eldidi, 62 ans, et son fils Mostafa, 26 ans, ont été appréhendés dimanche dans un hôtel de la région, alors qu'ils étaient sur le point de passer à l'acte. Selon Matt Peggs, commandant de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les suspects, tous deux citoyens canadiens, préparaient une "attaque grave et violente" au nom de l'État islamique. L'intervention des forces de l'ordre a permis d'éviter ce qui aurait pu être un carnage dans la plus grande ville du pays.

Les deux hommes font face à de lourdes accusations, notamment de participation aux activités d'un groupe terroriste et de complot en vue de commettre un meurtre. Des armes blanches, dont une hache et une machette, ont été saisies lors de leur arrestation. Cette affaire, qui a débuté il y a un mois, souligne la persistance de la menace terroriste au Canada, même au sein de familles apparemment intégrées. Les accusés comparaîtront devant un juge jeudi, dans une affaire qui promet de secouer l'opinion publique canadienne.