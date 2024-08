Conflit entre X et la justice brésilienne : le réseau social d'Elon Musk bloqué

Une crise sans précédent éclate au Brésil entre le réseau social X, anciennement Twitter, et les autorités judiciaires du pays. Samedi matin, les utilisateurs brésiliens ont commencé à constater des difficultés d'accès à la plateforme, après une décision de justice ordonnant sa suspension. Cette mesure drastique intervient après un bras de fer entre Alexandre de Moraes, juge de la Cour suprême brésilienne, et Elon Musk, propriétaire de X. Le magistrat avait exigé que la plateforme nomme un représentant légal dans le pays sous peine de blocage. Face au refus de X, le juge a ordonné la suspension complète du réseau social au Brésil.

Elon Musk a vivement réagi, accusant le juge Moraes de porter atteinte à la liberté d'expression et qualifiant ses actions de motivées politiquement. Cette confrontation s'inscrit dans un contexte plus large de lutte contre la désinformation au Brésil, notamment en vue des prochaines élections municipales. Le blocage de X, qui compte environ 22 millions d'utilisateurs au Brésil, soulève des questions sur la régulation des réseaux sociaux dans le pays. Les autorités ont également demandé à d'autres géants de la tech de mettre en place des obstacles techniques pour empêcher l'accès à la plateforme. Cette situation met en lumière les tensions entre les intérêts des grandes entreprises technologiques et les prérogatives des autorités nationales en matière de contrôle de l'information en ligne. Le président Lula a rappelé que toute entreprise opérant au Brésil devait se conformer aux lois du pays.

L'affaire pourrait avoir des répercussions sur le paysage médiatique et politique brésilien, ainsi que sur les relations entre les réseaux sociaux internationaux et les gouvernements cherchant à réguler leur influence.