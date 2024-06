Covid-19 : les vaccins pourraient avoir contribué à l'augmentation de la surmortalité depuis la pandémie (étude)

Selon une nouvelle étude citée par le New York Post, les vaccins contre le Covid pourraient être en partie responsables de l'augmentation « sans précédent » de la surmortalité aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux au cours des trois années qui ont suivi l'apparition de la pandémie.

En analysant les données de mortalité de 47 pays occidentaux, des scientifiques de la Vrije Universiteit des Pays-Bas ont constaté que la surmortalité est « restée élevée » depuis 2020, malgré le déploiement à grande échelle des vaccins et les diverses mesures de confinement. Les chercheurs ont déclaré que cette tendance « soulevait de sérieuses inquiétudes » et ont exhorté les chefs de gouvernement et les politiques à « étudier de manière approfondie les causes sous-jacentes de la surmortalité persistante », selon l'étude publiée dans le BMJ Public Health. « Bien que les vaccins COVID-19 ont été administrés pour protéger les civils de la morbidité et de la mortalité dues au virus, des effets indésirables présumés ont également été documentés », écrivent les chercheurs.

AP Photo/Mary Altaffer, File

"Des professionnels de la santé et des citoyens ont signalé à diverses bases de données officielles du monde occidental des blessures graves et des décès consécutifs à la vaccination", ont-ils affirmé. "Pendant la pandémie, les politiques et les médias ont souligné quotidiennement que chaque décès était important et que chaque vie méritait d'être protégée par des mesures spécifiques et des vaccins Covid-19. Au lendemain de la pandémie, la même morale devrait s'appliquer", ont-ils ajouté. L'étude a révélé qu'il y avait eu plus de 3 millions de décès aux États-Unis, en Europe et en Australie depuis 2020. Selon l'étude, plus d'un million de ces décès excédentaires sont survenus en 2020, au plus fort de la pandémie. Ces chiffres sont toutefois restés élevés les années suivantes, avec 1,2 million en 2021 et 800 000 en 2022, ont ajouté les chercheurs. Les chiffres des décès comprennent les décès directement liés au virus, ainsi que les « effets indirects des stratégies de santé visant à lutter contre la propagation du virus et l'infection », note l'étude. Les chercheurs ont ajouté que des effets secondaires graves des vaccins avaient été documentés, notamment des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, des syndromes coronariens aigus et des hémorragies cérébrales. « Ce point commun entrave la suspicion clinique et, par conséquent, la détection des effets indésirables des vaccins », indique l'étude. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, plus de 1,1 million d'Américains sont morts du COVID depuis le début de la pandémie.