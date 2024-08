Danny Danon reprend ses fonctions à l'ONU

Dans un contexte géopolitique tendu, Danny Danon a fait un retour remarqué aux Nations Unies ce lundi matin, présentant ses lettres de créance au Secrétaire général António Guterres. L'ambassadeur israélien, connu pour son franc-parler et son engagement indéfectible envers son pays, a livré un message puissant et sans équivoque.

"Je reviens à l'ONU à un moment d'immense défi pour le peuple et l'État d'Israël," a déclaré Danon avec gravité. Il a souligné la situation complexe à laquelle fait face son pays, mentionnant les attaques sur sept fronts et les 115 Israéliens toujours retenus en captivité. Avec une émotion palpable, il a appelé l'ONU à faire preuve de "clarté morale" face aux défis actuels.

Capture d'écran/ i24NEWS

Danon n'a pas hésité à exprimer sa fierté et sa détermination : "Je me tiens fier et droit, déterminé à représenter mon pays, à montrer le vrai visage d'Israël et à repousser les mensonges et l'hypocrisie auxquels nous devons malheureusement faire face dans ce bâtiment." Le Secrétaire général Guterres, reconnaissant l'importance d'un dialogue constructif malgré les divergences, a souligné la nécessité d'une relation objective avec Israël. "Nous avons des points de vue différents sur de nombreux aspects, notamment concernant la solution à deux États et les événements récents. Mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas avoir un dialogue constructif basé sur la vérité," a-t-il affirmé.

Ce retour de Danon à l'ONU marque un nouveau chapitre dans les relations entre Israël et l'organisation internationale. Son approche directe et sa volonté de défendre vigoureusement les intérêts de son pays promettent des échanges dynamiques et potentiellement des avancées significatives dans les discussions à venir.

Alors qu'Israël continue de faire face à des défis multiples sur la scène internationale, la présence de Danon à l'ONU représente un atout majeur pour la diplomatie israélienne.