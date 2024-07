Etats-Unis: Des migrants palestiniens suspectés de liens terroristes arrêtés à la frontière de San Diego

Les autorités américaines font face à des défis croissants en matière de sécurité à la frontière sud, en particulier à San Diego. Selon un rapport exclusif du New York Post, trois migrants palestiniens soupçonnés d'avoir des liens terroristes ont été arrêtés ce mois-ci après avoir franchi illégalement la frontière entre San Diego et le Mexique.

Les agents frontaliers ont découvert des photos d'un homme masqué tenant un AK-47 dans le téléphone de l'un des migrants. Un migrant turc, également suspecté d'avoir des liens avec le terrorisme, a été arrêté.

Même si aucun groupe terroriste spécifique n'a été identifié, les agents des douanes et de la protection des frontières de San Diego ont reçu l'ordre en octobre dernier d'être particulièrement vigilants envers les individus ayant des liens avec des organisations terroristes palestiniennes. Les migrants se sont rendus aux autorités frontalières et font actuellement l'objet d'une enquête. Ils ont été transférés à la Joint Terrorism Task Force du FBI et aux services d'immigration pour des vérifications approfondies.

Les agents frontaliers interrogés par le New York Post ont exprimé leur frustration face au manque d'outils adéquats pour vérifier les antécédents des migrants. Ils n'ont accès qu'aux listes de surveillance terroriste américaines, sans pouvoir consulter les bases de données criminelles d'autres pays.