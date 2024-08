Emmanuel Macron exhorte l'Iran à la retenue face aux tensions croissantes au Moyen-Orient

Dans un entretien téléphonique avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, le président français Emmanuel Macron a lancé un appel pressant à la désescalade au Moyen-Orient. Cette conversation intervient dans un contexte de tensions exacerbées suite aux assassinats récents d'Ismaïl Haniyé, chef politique du Hamas à Téhéran, et de Fouad Chokor, haut responsable militaire du Hezbollah près de Beyrouth. Macron a souligné l'importance de "sortir de la logique de représailles" et de "tout mettre en œuvre pour éviter une nouvelle escalade militaire". Il a insisté sur le fait qu'un embrasement supplémentaire ne servirait les intérêts d'aucune partie, y compris l'Iran, et compromettrait durablement la stabilité régionale.

Le président français a appelé Téhéran à user de son influence pour inciter les acteurs qu'il soutient à faire preuve de la plus grande retenue. Il a également réitéré l'engagement de la France à œuvrer pour un cadre politique crédible, capable d'apporter paix et sécurité dans la région, tout en rappelant l'importance pour l'Iran de respecter ses engagements internationaux. En réponse, le président iranien a exhorté les pays occidentaux à cesser immédiatement leurs ventes d'armes et leur soutien à Israël, soulignant la position de Téhéran sur le conflit en cours.