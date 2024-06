Gaza : Washington déplore qu'Israël n'a toujours pas prévu de plan pour le "jour d'après"

Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a déclaré que l'administration Biden « n'a toujours pas vu le type de planification israélienne pour la fin du conflit que nous pensons être essentielle ».

Lors d'une conférence de presse, M. Miller a indiqué que le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz ont récemment insisté sur la nécessité d'une telle planification, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est resté très silencieux. « Sans plan pour le jour d'après, il n'y aura pas de jour d'après », a déclaré M. Miller, avertissant qu'Israël sera confronté à une "insurrection continue" s'il ne propose pas une alternative viable au Hamas dans la bande de Gaza. M. Miller a également déclaré que les États-Unis étaient « convaincus » que le Qatar exerçait autant de pression que possible sur le Hamas dans le cadre des négociations sur les otages. « Nous apprécions grandement le rôle joué par le Qatar, notamment en envoyant les messages appropriés au Hamas », a affirmé M. Miller lors d'un point presse. Lors de son appel lundi avec l'émir du Qatar, le président américain Joe Biden a exhorté Doha à « utiliser toutes les mesures appropriées pour s'assurer que le Hamas accepte l'accord ». Par ailleurs, Matthew Miller a qualifié les tensions actuelles entre Israël et le Hezbollah d'« extrêmement dangereuses ». Il affirme que les États-Unis s'efforcent de contenir la violence afin d'éviter qu'elle ne dégénère en une véritable guerre. M. Miller a réaffirmé qu'un cessez-le-feu à Gaza « nous aiderait à parvenir au calme dans le nord d'Israël et le sud du Liban », ce qui pourrait conduire à un accord à long terme permettant aux dizaines de milliers d'Israéliens évacués de rentrer chez eux à la frontière nord.

M. Miller a souligné que les États-Unis ne sont pas favorables à une guerre totale, mais précise qu'Israël a le droit de se défendre. Il a reconnu que la situation actuelle est « intenable » et estime qu'il est urgent de rechercher une solution diplomatique.