Herzog exhorte les Iraniens à se révolter contre l'axe anti-israélien dirigé par Téhéran

Dans une interview exclusive accordée à la chaîne saoudienne Al Arabiya, le président israélien Isaac Herzog a lancé un appel pour une reconfiguration stratégique du Moyen-Orient. Ses propos, tenus à la veille du premier anniversaire des attaques du Hamas du 7 octobre, esquissent une vision ambitieuse pour l'avenir de la région.

"Nous sommes face à un empire du mal, l'Iran et ses proxys", a déclaré Herzog, pointant du doigt la menace que représente l'axe iranien pour la stabilité régionale. Dans un geste sans précédent, le président israélien a exhorté les peuples libanais et iranien à "se soulever" contre leurs dirigeants, les invitant à rejeter la politique de confrontation menée par Téhéran. Herzog a proposé la création d'une structure "similaire à l'OTAN" dans la région, visant à contrer le radicalisme et à promouvoir la stabilité. Concernant la récente attaque de missiles iranienne contre Israël, Herzog est resté prudent, indiquant simplement que toutes les options étaient à l'étude.

Le président a également abordé la situation à Gaza, rappelant la détention de 101 otages israéliens et soulignant la nécessité d'un changement fondamental dans les relations régionales. "Les habitants de la bande de Gaza méritent un meilleur avenir en tant que nos voisins, et nous méritons de meilleurs jours en tant que leurs voisins", a-t-il affirmé, ouvrant la porte à une possible coexistence pacifique. En qualifiant le moment actuel d'"opportunité en or", Herzog a appelé les puissances régionales à proposer de nouvelles idées pour résoudre le conflit.