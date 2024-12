Intel : le PDG démissionne face au défi de l'intelligence artificielle

Pat Gelsinger, PDG d'Intel depuis 2021, quittera ses fonctions dimanche prochain, alors que le géant américain des semi-conducteurs peine à suivre la révolution de l'intelligence artificielle.

Cette démission intervient dans un contexte difficile pour Intel, ancien leader incontesté des puces informatiques aux États-Unis. Après avoir largement manqué le virage des smartphones dans les années 2010, l'entreprise n'a pas su anticiper l'essor fulgurant de l'IA, laissant le champ libre à son concurrent Nvidia. "Bien que nous ayons fait des progrès significatifs dans la restauration de notre compétitivité manufacturière et la construction de capacités de fonderie de classe mondiale, nous savons qu'il reste beaucoup à faire et nous nous engageons à regagner la confiance des investisseurs", a déclaré Frank Yeary, président du conseil d'administration d'Intel. Le contraste avec Nvidia est saisissant : alors que l'action d'Intel a chuté de 61% depuis l'arrivée de Gelsinger, celle de Nvidia a bondi de plus de 820% sur la même période. Cette différence s'explique notamment par la supériorité technologique des GPU (processeurs graphiques) de Nvidia, particulièrement adaptés aux besoins intensifs en calcul de l'IA, contrairement aux CPU traditionnels d'Intel, plus adaptés aux tâches informatiques classiques. Cette transition manquée vers l'IA marque un nouveau revers pour Intel, qui peine à maintenir sa position dominante dans un secteur en mutation rapide.