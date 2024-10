"ll ne doit pas oublier que son pays a été créé par l'ONU" : Emmanuel Macron tacle Benjamin Netanyahou

Selon des informations exclusives du Parisien, ensuite relayées par l'AFP, le président français Emmanuel Macron a adressé un message ferme à l'égard d'Israël lors du Conseil des ministres de ce mardi, affirmant que "Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par l'ONU". Cette déclaration s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre la France et Israël, marquées par plusieurs points de friction diplomatiques depuis le 7 octobre.

Emmanuel Macron a ainsi dans une vidéo publiée il y a deux semaines, assuré le Liban de son soutien face aux attaques israéliennes, sans mentionner le Hezbollah. Il a également plus récemment vivement critiqué les actions israéliennes au Liban sud, notamment les frappes ayant touché des positions de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban).

Depuis le début du conflit, Emmanuel Macron semble partagé entre une ferme condamnation de l'antisémitisme et du massacre du 7 octobre, et une prise de distance avec le bloc Israël-Etats Unis pour, dit-on, préserver son aile gauche. La France a ainsi, après avoir fait interdire Israël du Salon de la Défense Eurosatory qui se tenait dans la banlieue parisienne, pris position en faveur d'un embargo sur les armes à destination d'Israël, une décision qui a suscité l'ire de Tel-Aviv. Emmanuel Macron avait justifié cette position en soulignant la nécessité de prévenir une escalade du conflit et de protéger les civils palestiniens à Gaza. En liant la création de l'État hébreu aux décisions de l'ONU, le président français cherche à souligner l'importance du respect du droit international et des résolutions onusiennes.