Israël déclare le Secrétaire général de l'ONU persona non grata

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, a pris une décision sans précédent ce mercredi en déclarant le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, persona non grata en Israël. Cette mesure interdit à Guterres l'entrée sur le territoire israélien.

Cette décision fait suite à la réaction de Guterres à l'attaque iranienne contre Israël, jugée insuffisante par les autorités israéliennes. Katz a critiqué l'absence de condamnation explicite de l'Iran dans la déclaration du Secrétaire général, y voyant la continuation d'une politique jugée anti-israélienne depuis le début du conflit.

Dans une déclaration, Katz a affirmé : "Quiconque est incapable de condamner sans équivoque l'attaque criminelle de l'Iran contre Israël, comme l'ont fait presque tous les pays du monde, ne mérite pas de fouler le sol israélien." Il a accusé Guterres de n'avoir jamais dénoncé les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, ni d'avoir pris des mesures pour déclarer le Hamas comme organisation terroriste.

Le ministre israélien a poursuivi en qualifiant Guterres de "Secrétaire général qui apporte son soutien aux terroristes, aux violeurs et aux meurtriers du Hamas, du Hezbollah, des Houthis, et maintenant à l'Iran, le vaisseau-mère du terrorisme mondial". Il a prédit que Guterres "restera dans l'histoire comme une tache honteuse pour l'ONU". Katz a conclu en réaffirmant la détermination d'Israël : "Israël continuera à protéger ses citoyens et à préserver son statut et sa dignité nationale, avec ou sans António Guterres." Cette décision souligne les tensions croissantes entre Israël et l'ONU, et pourrait avoir des répercussions significatives sur les relations diplomatiques internationales dans le contexte du conflit en cours au Moyen-Orient.