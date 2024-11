Israël dévoile son sixième sous-marin, le "Dragon", construit en Allemagne

En plein conflit, l'armée israélienne a dévoilé ce mardi son sixième sous-marin, l'INS "Dragon", lors d'une cérémonie aux chantiers navals de Kiel en Allemagne. L'événement s'est déroulé en présence du commandant de la marine israélienne, l'amiral David Saar Salama, et de hauts responsables israéliens et allemands.

Le nom "Dragon", créature marine mythologique symbolisant la puissance et la singularité, a été choisi car il contient les trois lettres D, K, R, rappelant ainsi l'héritage du sous-marin INS Dakar et de son équipage.

Ce nouveau sous-marin, de classe "Dolphin AIP", devrait être livré à Tsahal courant 2025. Il est doté de systèmes uniques et de technologies de pointe qui étendront les capacités opérationnelles de l'armée israélienne sur différents théâtres d'opérations.

L'amiral Salama a souligné l'importance stratégique de ce nouveau bâtiment : "L'INS Dragon constituera une pierre angulaire dans la garantie de la sécurité d'Israël. Visible et invisible à la fois, il opérera dans des zones lointaines et inconnues pendant de longues périodes." La cérémonie a également marqué le début de la construction des futurs sous-marins de classe "Dakar", prévus pour être livrés au début de la prochaine décennie. Zeev Landau, directeur des achats au ministère de la Défense, a souligné les liens étroits entre Israël et l'Allemagne, tandis que l'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor, a qualifié ce lancement de "modèle d'intégration entre sécurité et diplomatie" dans un contexte géostratégique exigeant "clarté morale et stratégie à long terme".