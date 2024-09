Israël risque de devenir un "paria" pour le "génocide" perpétré à Gaza, mettent en garde des experts de l'ONU

Des experts indépendants de l'ONU ont exprimé lundi de vives inquiétudes quant à la position d'Israël sur la scène internationale, allant jusqu'à évoquer le risque que le pays devienne un "État paria". Ces déclarations interviennent dans un contexte où ces experts accusent Israël de commettre ce qu'ils qualifient de "génocide" dans la bande de Gaza.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens, s'est montrée particulièrement critique. Lors d'une conférence de presse à Genève, elle a déclaré qu'il était "inévitable" qu'Israël s'isole diplomatiquement en raison de ce qu'elle perçoit comme une agression continue contre l'ONU et les Palestiniens.

Mme Albanese, connue pour ses positions tranchées envers Israël, a même suggéré de reconsidérer l'adhésion d'Israël à l'ONU, remettant en question le respect du pays pour l'organisation internationale.

Les critiques ne se limitent pas à Gaza. Les experts ont également pointé du doigt la situation en Judée-Samarie, accusant Israël de violer les droits humains et de mépriser les décisions des tribunaux internationaux. Ils ont par ailleurs dénoncé les attaques verbales d'Israël contre l'ONU elle-même. George Katrougalos, rapporteur spécial de l'ONU sur la promotion d'un ordre international démocratique et équitable, a appelé à l'application de normes uniformes pour tous les pays. Il a condamné les attaques répétées d'Israël contre les responsables et agences de l'ONU critiques envers sa politique palestinienne. Les experts ont également critiqué ce qu'ils perçoivent comme un "deux poids deux mesures" de la part des pays occidentaux dans leur traitement d'Israël. Ils ont insisté sur la nécessité pour Israël d'assumer les conséquences de ses actes. Katrougalos a conclu en exprimant l'espoir que les citoyens progressistes et démocrates d'Israël empêcheront leur pays de devenir un paria international, faisant un parallèle avec l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid.