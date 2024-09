L'Allemagne évoque "un besoin urgent de mesures concrètes au Moyen-Orient pour désamorcer la situation"

Face à l'escalade des hostilités entre Israël et le Hezbollah, l'Allemagne souligne "l'urgente nécessité" de mesures pour calmer les tensions au Moyen-Orient.

Depuis mardi, des attaques attribuées à Israël, incluant des frappes aériennes et l'explosion d'appareils de communication distribués aux membres du groupe terroriste libanais, ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés au Liban.

Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, et Israël s'affrontent quasi quotidiennement depuis que le groupe a commencé à attaquer des communautés et des postes militaires israéliens, au lendemain de l'assaut terroriste du Hamas le 7 octobre.

"Nous avons un besoin urgent de mesures concrètes au Moyen-Orient pour désamorcer la situation et éviter davantage de victimes civiles," a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères sur X (anciennement Twitter). La ministre Annalena Baerbock est en contact avec ses homologues israélien et libanais pour discuter des prochaines étapes. Le gouvernement fédéral allemand se dit "profondément préoccupé" par la récente escalade dans la région, tout en soulignant qu'elle n'est pas "inévitable". "Une solution diplomatique au conflit doit être possible," affirme Steffen Hebestreit, porte-parole du gouvernement. Le bureau du chancelier Olaf Scholz met en garde contre les conséquences d'un embrasement régional, qui seraient "terribles et durables pour les populations de toute la région", entraînant une destruction "catastrophique".