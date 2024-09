L’Assemblée générale de l’ONU, dont la France, vote pour des sanctions et un embargo sur les armes contre Israël

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté ce mercredi une résolution proposée par l'Autorité palestinienne, appelant à des sanctions et un embargo sur les armes contre Israël. Le vote, qui s'est soldé par 124 voix pour, 14 contre et 43 abstentions, reflète les divisions persistantes au sein de la communauté internationale sur la question israélo-palestinienne.

Parmi les soutiens notables à cette résolution figure la France, tandis que les États-Unis s'y sont opposés. L'Allemagne, quant à elle, a choisi l'abstention, illustrant la complexité des positions européennes sur ce dossier sensible.

La réaction d'Israël ne s'est pas fait attendre. Dany Danon, ambassadeur israélien à l'ONU, a vivement critiqué cette décision, la qualifiant de "honteuse" et l'accusant de soutenir ce qu'il appelle le "terrorisme diplomatique" de l'Autorité palestinienne. Il a déploré que l'Assemblée générale n'ait pas choisi de commémorer l'anniversaire des attaques du Hamas en condamnant le groupe et en appelant à la libération des otages. Cette résolution intervient dans un contexte déjà tendu, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'apprête à se rendre aux États-Unis la semaine prochaine pour prononcer un discours lors de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Sa visite et son intervention seront scrutées de près, tant par les alliés que par les critiques d'Israël, dans un climat diplomatique de plus en plus complexe.