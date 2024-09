L'interview de CBS avec Yarden Roman-Gat, ancienne otage du Hamas, remporte un Emmy Award

L'interview de Yarden Roman-Gat, une Israélienne retenue en otage par le Hamas à Gaza pendant cinq semaines, diffusée dans l'émission "60 minutes" de CBS, a remporté le prix de la Meilleure Interview Montée lors de la 45ème cérémonie annuelle des News & Documentary Emmy Awards.

Shachar Bar-On, producteur israélo-américain, a accepté le prix en remerciant d'abord Yarden Roman-Gat pour sa participation à cet entretien mené par la journaliste américaine Leslie Stahl. Roman-Gat, 34 ans, avait été enlevée par des terroristes du Hamas le 7 octobre dans la maison de ses beaux-parents au kibboutz Be'eri, avant d'être libérée lors d'un accord de trêve le 30 novembre.

Dans cette interview poignante, diffusée mi-décembre, Roman-Gat a évoqué l'horreur de sa captivité : une surveillance constante, la peur perpétuelle d'abus, et l'absence totale de contrôle sur son sort. Elle a également partagé le traumatisme d'avoir été forcée à feindre sa joie lors de sa libération.

Lors de son discours de remerciement, Bar-On a salué le courage de Roman-Gat et de son mari Alon, rappelant que la mère de ce dernier avait été tuée le 7 octobre et que sa sœur Carmel venait d'être exécutée par le Hamas ce mois-ci. Il a souligné l'importance de partager cette histoire cruciale. Le producteur a conclu en appelant à la fin de la guerre en cours à Gaza, déclenchée par le massacre du Hamas le 7 octobre, et à la libération des 101 otages israéliens toujours détenus par des groupes terroristes dans la bande de Gaza.